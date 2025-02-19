Arjantin ABD’nin çelik vergilerinden şikayetçi

Arjantinli çelik birliği Acero Argentino (AA), ABD’nin tüm çelik ürünleri için getirdiği %25’lik vergiye dair bir açıklama yayımladı.

AA, dünyanın en fazla çelik üreten ülkesi olan Çin’e uygulanan vergileri haksız rekabetle mücadele etmesi açısından anladığını ancak bu soruna verilen yanıtın tutarlı olması gerektiğini ifade etti. Verilere göre Arjantin dünya çelik üretiminin yalnızca %0,2’sini oluşturuyor ve ABD’ye tedarik ettiği hammaddeler üzerinden ülke ile üretken bir entegrasyon sağlamış durumda.

Bununla birlikte AA, Arjantin’in 2018 yılında 232. Madde kapsamında getirilen 180.000 mt’luk kotaya sıkı bir şekilde riayet ettiğini ve ülkenin 2024 yılı dışında ABD ile yaptığı ticarette açık verdiğini belirtti.

AA’ya göre hükümet kademesinde yapılacak görüşmeler ile Arjantin’e uygulanan vergiler iki ülke ekonomisinin de fayda sağlayacağı şekilde kaldırılabilir.