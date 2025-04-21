ArcelorMittal: Yeşil geçiş teknik ve ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, 2024 sürdürülebilirlik raporunda teknik ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle yeşil hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demirden çelik üretimi ile karbon yakalama, kullanımı ve depolama teknolojilerine geçişin 2030 yılından önce ekonomik olarak uygulanabilir olamayacağını belirtti.

Açıklamada, “Yeşil hidrojen henüz uygulanabilir bir yakıt kaynağı değil, Avrupa’da doğal gaz bazlı doğrudan indirgenmiş demir üretimi geçici bir çözüm ve rekabetçi değil. Karbon yakalama ve depolama altyapısı hala planlama aşamasında. Yüksek fırın-bazik oksijen fırın rotası, maliyet, kalite ve verimlilik açısından en çok kullanılan çelik üretim teknolojisi olmaya devam ederken, doğrudan indirgenmiş demir-elektrik ark ocağı teknolojisi şu anda yalnızca ucuz elektrik ve doğal gaza erişimi olan bölgelerle sınırlı,” ifadeleri kullanıldı.

Rapora göre ArcelorMittal 2024 yılında Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonunu 2018’e kıyasla %46 düşüşle 102 milyon mt’a indirdi. Şirket, yüksek karbon ayak izine sahip varlıklarını satarak ham çelik üretiminde ton başına karbon yoğunluğunu, worldsteel’in küresel ortalaması olan 1,92 mt’a kıyasla 1,75 mt’a çekti.

Şirket, daha düşük emisyonlu teknolojilere ve altyapı iyileştirmelerine yatırım yaparak 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşma çabalarını sürdüreceğini belirtti.