ArcelorMittal Voestalpine’in Teksas’taki sıcak briketlenmiş demir tesisinin çoğunluk hissesini satın aldı

Perşembe, 14 Nisan 2022 11:41:37 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine’in Corpus Christi, Teksas’ta bulunan sıcak briketlenmiş demir tesisinin %80 hissesini 1 milyar $’a satın aldığını açıkladı. Voestalpine kalan %20 hisseyi elinde tutacak.

Tesis, elektrik ark ocağında yüksek kaliteli çelik üretmek için kullanılan demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen ve yüksek kaliteli bir hammadde olan sıcak briketlenmiş demir için yıllık 2 milyon mt kapasiteye sahip. Sıcak briketlenmiş demir aynı zamanda yüksek fırınlarda da kullanılarak kok tüketiminin azaltılmasını sağlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Voestalpine’in yapacağı anlaşma şirketin Linz ve Donawitz’de bulunan tesislerini karbonsuzlaştırmak için gelecekte ihtiyaç duyulan sıcak briketlenmiş demir tonajının güvence altına alınmasını içeriyor. Bu nedenle ArcelorMittal Voestalpine’e sıcak briketlenmiş demir tedarik etmek için uzun vadeli bir anlaşma da imzaladı. Bu anlaşma dışında kalan üretim tonajı mevcut tedarik sözleşmeleri kapsamında başka şirketlere ve Alabama’da bulunan AM/NS Calvert dahil olmak üzere ArcelorMittal’in tesislerine tedarik edilecek.