ArcelorMittal Voestalpine’in sıcak briketlenmiş demir tesisi devralımını tamamladı

Cuma, 01 Temmuz 2022 11:38:11 (GMT+3) | İstanbul

ArcelorMittal tarafından yapılan açıklamada, Avusturyalı üretici Voestalpine’in Teksas’ta yer alan sıcak briketlenmiş demir tesisi Corpus Christi’den %80 hisse devralımının gerekli onayların alınmasının ardından tamamlandığı duyuruldu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket bu yılın Nisan ayında söz konusu tesisin %80 hissesini satın almak için anlaşma imzalamış ve geriye kalan %20 hissenin Voestalpine’de kalacağını bildirmişti.

Üretim kapasitesi yıllık 2 milyon mt seviyesinde yer alan tesiste, sevkiyat ve elleçlemeden kaynaklanan sorunların bertaraf edilmesi için demir cevheri doğrudan indirgenerek yüksek kaliteli bir hammadde olan sıcak briketlenmiş demir üretiliyor. ArcelorMittal söz konusu devralımla çelik üretiminde karbon salımını azaltmak için yüksek kaliteli girdi üretebilecek ve böylelikle doğrudan indirgenmiş demir üretiminde dünya lideri konumunu güçlendirecek.