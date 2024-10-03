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ArcelorMittal Vega yeni tavlama ve galvanizleme hattında ilk üretimi gerçekleştirdi

Perşembe, 03 Ekim 2024 10:48:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Brezilya’da bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Vega'nın yeni tavlama ve galvanizleme hattını devreye alarak ilk galvanizli rulo üretimini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yıllık 640.000 mt üretim kapasitesine sahip yeni hat, şirketin otomotiv sektöründe kullanılmak üzere yüksek mukavemetli çelik üretme kapasitesini artırdı. Hat, 0,4-3 mm kalınlığa ve 1.875 mm genişliğe sahip şerit işleyebilecek.

SMS, şirketin yassı haddeleme kompleksindeki üretimi artırmak ve yeni hatta kesintisiz tedariki sağlamak için beşinci haddehane tezgahının kurulumu da dahil olmak üzere asitleme hattı ve tandem soğuk haddehaneyi yeniledi.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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