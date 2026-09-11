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ArcelorMittal ve China Oriental 2027'de Çin'de silisli sac üretimine başlayacak

Cuma, 11 Eylül 2026 14:01:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal ile China Oriental Group'un ortak girişimi olan Çin merkezli ArcelorMittal Jinxi New Materials, Jiangsu eyaletinin Changzhou kentindeki silisli sac ortak girişim projesi için AMORNEX markasını tanıttı. Yeni üretim tesisinin inşaatında ekipman kurulum aşamasına geçildi.

Changzhou Binjiang Ekonomik Kalkınma Bölgesi'nde yer alan proje, yeni enerji uygulamalarına yönelik yüksek kaliteli silisli sacın araştırma, geliştirme ve üretimine odaklanıyor. ArcelorMittal ve China Oriental tarafından ortaklaşa geliştirilen proje, Jiangsu eyaletinin önemli sanayi projelerinden biri olmasının yanı sıra bugüne kadar Changzhou'da gerçekleştirilen en büyük tek kalemli yabancı yatırımlardan biri konumunda bulunuyor.

Changzhou tesisi yıllık 1,8 milyon mt silisli sac kapasitesine sahip olacak

Proje, Hebei eyaletinin Tangshan kentindeki üretim tesisleri ile Changzhou'daki nihai ürün üretim ve faaliyet tesisi şeklinde yapılandırıldı. Changzhou tesisinin yıllık 1,8 milyon mt silisli sac üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor.

İlk fazın ilk aşaması yıllık 500.000 mt yüksek performanslı taneleri yönlendirilmemiş silisli sac kapasitesine sahip olacak. Ürünler ağırlıklı olarak yeni enerjili araçlar, üst düzey ekipmanlar ve akıllı ev aletleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalara yönelik olacak.

Üretimin Haziran 2027'de başlaması planlanıyor

Projenin inşaatında kritik ekipman kurulum aşamasına geçilirken, 220 kV elektrik tedarik ve dağıtım sistemi dahil destekleyici altyapı çalışmalarında da ilerleme kaydediliyor. Destekleyici yeşil elektrik projesinin ilk fazı halihazırda elektrik sağlayabilecek durumdayken, şirket üretimin %100 yeşil elektrik kullanılarak gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Changzhou belediye yönetimine göre yeni silisli sac tesisinin 2027 yılının Haziran ayında üretime başlaması planlanıyor. Şirket, Çin'in büyüyen yeni enerji sektörünü hedefleyen AMORNEX markasının üst düzey imalat, yeşil ve düşük karbonlu üretim ile teknolojik inovasyona odaklanacağını belirtti.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi ArcelorMittal 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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