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ArcelorMittal Espana demir yollarına çelik tedarik edecek

Çarşamba, 02 Kasım 2022 14:27:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanyol devlet demir yolu şirketi Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in İspanya’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Espana ile demir yolu hatlarının inşası ve yenilenmesinde kullanılacak 163 milyon € değerindeki çelik tedariki için altı adet sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yaklaşık 81.200 mt ray, çubuk ve haddelenmiş çelik Akdeniz Koridoru’nun çeşitli bölümleri, Valensiya, Santander, Asturias ve Transformem Rodalies banliyö treni planları ve birkaç geleneksel demir yolu hattının yenileme çalışmalarının yanı sıra, Barselano’daki yeni La Sagrera istasyonundaki rayların montajında kullanılacak.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Üretim ArcelorMittal 

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