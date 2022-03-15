﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ArcelorMittal Poland’ın net kârı 2021’de arttı, 2022 için güçlü AVFÖK bekleniyor

Salı, 15 Mart 2022 15:35:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland 2021 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2021 yılında şirketin faaliyet kârı 2020 yılında kaydedilen 2,1 milyar $’a kıyasla 17 milyar $ olurken, söz konusu yılda şirketin AVFÖK’ü bir önceki yıl kaydedilen 4,3 milyar $’a kıyasla 19,4 milyar $ olarak açıklandı.

ArcelorMittal Poland net kârı ise AMNS India, AMNS Calverst ve diğer yatırım kuruluşlarının performansı sayesinde 2020 yılında kaydedilen 200 milyon $’a kıyasla 2021 yılında 15 milyar $ oldu.

2021 yılında şirketin çelik sevkiyatları yıllık %9,2 artış gösterdi.

Öte yandan şirket bu yıl gerçekleştireceği 300 milyon $’lık yatırımla karbon salımını 2030 yılına kadar %25 azaltma planında ilerleme kaydettiğini belirtti.

Şirket 2022 yılında güçlü AVFÖK ve yüksek serbest nakit akışı sonuçları elde etmeyi bekliyor.


Etiketler: Polonya  ArcelorMittal  Avrupa Birliği  mali sonuçlar  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

10 Mar

ArcelorMittal Sestao geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir olarak üretilen ilk yassı çeliği tedarik etti
03 Mar

ArcelorMittal İskoç çelik geri dönüşüm şirketi John Lawrie Metals’i satın aldı
25 Şub

ArcelorMittal Belgium yeni projesiyle karbon salımı azaltma hedeflerini güçlendiriyor
17 Şub

Liberty Częstochowa levha tesisini yenileme çalışmalarını başlattı
17 Şub

ArcelorMittal İspanya’da dünyanın en büyük yenilenebilir hidrojen projesine liderlik ediyor