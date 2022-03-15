ArcelorMittal Poland’ın net kârı 2021’de arttı, 2022 için güçlü AVFÖK bekleniyor

Salı, 15 Mart 2022 15:35:17 (GMT+3) | İstanbul

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland 2021 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2021 yılında şirketin faaliyet kârı 2020 yılında kaydedilen 2,1 milyar $’a kıyasla 17 milyar $ olurken, söz konusu yılda şirketin AVFÖK’ü bir önceki yıl kaydedilen 4,3 milyar $’a kıyasla 19,4 milyar $ olarak açıklandı.

ArcelorMittal Poland net kârı ise AMNS India, AMNS Calverst ve diğer yatırım kuruluşlarının performansı sayesinde 2020 yılında kaydedilen 200 milyon $’a kıyasla 2021 yılında 15 milyar $ oldu.

2021 yılında şirketin çelik sevkiyatları yıllık %9,2 artış gösterdi.

Öte yandan şirket bu yıl gerçekleştireceği 300 milyon $’lık yatırımla karbon salımını 2030 yılına kadar %25 azaltma planında ilerleme kaydettiğini belirtti.

Şirket 2022 yılında güçlü AVFÖK ve yüksek serbest nakit akışı sonuçları elde etmeyi bekliyor.