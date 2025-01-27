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ArcelorMittal Brazil otomotiv sektörüne yönelik düşük karbonlu çeliği piyasaya sürdü

Pazartesi, 27 Ocak 2025 11:38:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Brazil, otomotiv piyasası için Brezilya merkezli yaprak yay üreticisi AESA ile ortaklaşa geliştirdiği XCarb® yaylı düz çubuğu piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Ürün, Barra Mansa tesisinde tamamen geri dönüştürülmüş çelik ve yenilenebilir enerjiyle üretiliyor. XCarb® yaylı düz çubuk, kamyon gibi ağır araçların süspansiyonuna yönelik yaprak yayların üretiminde kullanılacak ve karbon emisyonunda %60’ın üzerinde bir düşüş sağlanacak.

Bununla birlikte AESA’nın çeliği yaprak yaya dönüştürme sürecinde fosil enerji kullanılmıyor. Üretimde kullanılan enerji, biyogazın saflaştırılmasından elde edilen ve doğal gaza benzer özelliklere sahip yenilenebilir bir gaz yakıt olan biyometandan elde ediliyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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