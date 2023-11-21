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ArcelorMittal Belgium Steelanol projesinde endüstriyel ölçekte etanol üretimine başladı

Salı, 21 Kasım 2023 11:23:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal bağlı kuruluşu ArcelorMittal Belgium’un Ghent çelik tesisindeki karbon yakalama ve kullanım projesi Steelanol’da endüstriyel ölçekte etanol üretimine başladığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yıllık 80 milyon litre etanol üretim kapasitesine sahip olan projenin Ghent tesisinden kaynaklanan yıllık karbon emisyonunu 125.000 mt azaltması bekleniyor.

Ghent’te üretilen etanol çeşitli ürünlerin imalatında kullanılabilir ve küresel kimya sektörünün karbondan arındırılmasına katkıda bulunabilir.


Etiketler: Belçika Avrupa Birliği Üretim ArcelorMittal 

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