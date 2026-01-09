 |  Giriş 
Aperam 2025'in dördüncü çeyreği sonuçlarından önce piyasaya dair beklentilerini açıkladı

Cuma, 09 Ocak 2026 13:54:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli paslanmaz ve özel çelik üreticisi Aperam, 6 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak çeyreklik finansal sonuçları öncesinde piyasa görünümüne ve finansal görünüme ilişkin bir güncelleme yayımladı.

Piyasa koşulları baskı altında

Üreticiye göre Avrupa’da piyasa koşulları zorlu seyrini sürdürürken, sipariş sayısında henüz bir toparlanma işareti yok ve talepteki artışlar yalnızca mevsimsel etkilerden kaynaklanıyor. Brezilya’da ise talep döneme bağlı olarak daha da zayıflarken, piyasa paslanmaz olmayan ithal ürünlerden gelen fiyat baskısıyla da karşı karşıya kaldı.

Şirket, alaşımlar segmentinin dönemsel faktörlerden ve önemli bir ekipmanda gerçekleştirilen bakım çalışmalarından olumsuz etkilendiğini, söz konusu varlığın yeniden devreye alındığını belirtti. Bununla birlikte daha önce de tahmin edildiği üzere petrol ve gaz talebinin zayıf kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Önlemlerin etkisi sınırlı kalacak

Aperam’a göre Avrupa Komisyonu tarafından önerilen çeşitli ticari koruma önlemleri halen müzakere aşamasında olup resmen kabul edilmeleri gerekiyor. Bu nedenle 1 Temmuz 2026’dan önce kayda değer bir etkinin ortaya çıkması beklenmiyor. Şirket ayrıca Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) ilk aşamada sınırlı bir etki yaratacağını, yayımlanan uygulama takvimi doğrultusunda olumlu etkilerin önümüzdeki yıllarda kademeli olarak artmasının beklendiğini yineledi.


