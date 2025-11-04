Aperam, Gigarant desteğiyle 120 milyon €’luk kredi anlaşması yaptı

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, Belçikalı yatırım şirketi PMV tarafından yönetilen özel destek kuruluşu Gigarant NV güvencesiyle 120 milyon € değerinde yeni bir kredi anlaşması imzaladığını duyurdu. Aperam bu mali kazanımla birlikte Genk tesisindeki modernizasyon çalışmalarını destekleyerek bölgesel gücü ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attığını ifade etti.

Aperam Genk’te sürdürülebilir büyümeyi destekliyor

Yeni finansman, ING, KBC ve Belfius bankalarından oluşan bir konsorsiyum aracılığıyla sağlandı. Gigarant ise sermaye maliyetini ve riskleri azaltmak amacıyla devlet destekli bir garanti sunuyor. Aperam Hizmetler ve Çözümler Birimi Avrupa CEO’su Frederico Ayres Lima ortaklıkla ilgili olarak, “Bu iş birliği, Aperam Genk’in endüstriyel yenilikçilik ve yeşil enerji dönüşümüne yönelik yatırımlarını sürdürmesini mümkün kılacak,” ifadelerini kullandı.

Aperam, Genk tesisinde üretim hatlarının modernizasyonu, güvenlik standartlarının iyileştirilmesi, dijitalleşmenin hızlandırılması ve sürdürülebilir süreçlerin teşvik edilmesi için 2018 ile 2024 yılları arasında 350 milyon €’dan fazla yatırım gerçekleştirdi.

Yenilenebilir enerji taahhütleri

Bununla birlikte karbon emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda Belçikalı girişim sermayesi şirketi LRM ile Limburg’daki Kristal güneş enerji santralinden yenilenebilir elektrik tedarik etmek üzere bir satın alma anlaşması imzalandı. Şirket bu anlaşma ile Genk ve Châtelet tesislerindeki mevcut güneş enerjisi uygulamalarını destekleyerek yenilenebilir enerji kullanım payını artırdığını bildirdi.