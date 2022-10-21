Anglo American ve thyssenkrupp çelik üretiminin karbondan arındırılması için iş birliği yapacak

Cuma, 21 Ekim 2022 14:12:43 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American, Alman çelik üreticisi thyssenkrupp ile çelik üretiminin karbondan arındırılması için yeni çözümler geliştirmek amacıyla mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Şirketler hem geleneksel yüksek fırında hem de doğrudan indirgenmiş demir yoluyla düşük karbonlu çelik üretmek için yüksek kaliteli hammaddelerin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla araştırma yapacak.

Thyssenkrupp Steel, “TkH2Steel dönüşüm” konseptinin parçası olarak, çelik üretimini karbondan arındırmak için yenilikçi bir adım attı. Kömür bazlı yüksek fırınların yerini hidrojenle çalışan doğrudan indirgeme ekipmanı alacak. Yeni tesis konseptinde tüm birinci kalite ürün portföyü kaliteden ödün verilmeden düşük karbon emisyonuyla üretilebilecek. Şirket Duisburg’da kurulacak ilk doğrudan indirgeme tesisini 2026 yılında devreye almayı ve 2030 yılına kadar yaklaşık 5 milyon mt düşük karbonlu çelik üretmeyi planlıyor.

Anglo American, Kapsam 3 karbon emisyonunu 2040 yılına kadar %50 azaltmayı hedefliyor.