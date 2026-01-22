Andritz, Sanzheng devralımıyla çelik işleme faaliyetlerine yönelik portföyünü genişletiyor

Avusturya merkezli tesis ve ekipman tedarikçisi Andritz, Çin merkezli endüstriyel indüksiyon ısıtma sistemleri üreticisi Baoding Sanzheng Electrical Equipment’dan %51 hisse satın aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Andritz, devralımla birlikte çelik işleme faaliyetlerine yönelik portföyünü daha da genişletmeyi ve çelik sektörüne yönelik tam kapsamlı teknoloji tedarikçisi konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Böylelikle Andritz’in, özellikle silisli çelik işleme alanındaki ürün ve hizmetlerini önemli ölçüde güçlendireceği ifade edildi. Bununla birlikte indüksiyon ısıtma teknolojilerinde kapsamlı bir portföy sunarak silisli sac işleme hatlarının yanı sıra galvanizleme, tavlama ve dövme uygulamalarında da proses çözümleri sağlayabileceği vurgulandı.

Verimlilik ve karbonsuzlaşma faydaları öne çıkıyor

Andritz, indüksiyon ısıtma teknolojilerini portföyüne entegre ederek çelik üreticilerine daha verimli ve daha sürdürülebilir çözümler sunabileceğini belirtti. İndüksiyon ısıtma, enerji verimliliğini artıran ve çelik tesislerinin karbon ayak izini azaltan kilit teknolojilerden biri olarak değerlendiriliyor.

Sanzheng’in teknolojilerinin halihazırda yalnızca çelik sektöründe değil, otomotiv, makine, kağıt ve yapı malzemeleri gibi farklı sanayi kollarında da yaygın şekilde kullanıldığı belirtiliyor.