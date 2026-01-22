 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Andritz,...

Andritz, Sanzheng devralımıyla çelik işleme faaliyetlerine yönelik portföyünü genişletiyor

Perşembe, 22 Ocak 2026 14:29:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya merkezli tesis ve ekipman tedarikçisi Andritz, Çin merkezli endüstriyel indüksiyon ısıtma sistemleri üreticisi Baoding Sanzheng Electrical Equipment’dan %51 hisse satın aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Andritz, devralımla birlikte çelik işleme faaliyetlerine yönelik portföyünü daha da genişletmeyi ve çelik sektörüne yönelik tam kapsamlı teknoloji tedarikçisi konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Böylelikle Andritz’in, özellikle silisli çelik işleme alanındaki ürün ve hizmetlerini önemli ölçüde güçlendireceği ifade edildi. Bununla birlikte indüksiyon ısıtma teknolojilerinde kapsamlı bir portföy sunarak silisli sac işleme hatlarının yanı sıra galvanizleme, tavlama ve dövme uygulamalarında da proses çözümleri sağlayabileceği vurgulandı.

Verimlilik ve karbonsuzlaşma faydaları öne çıkıyor

Andritz, indüksiyon ısıtma teknolojilerini portföyüne entegre ederek çelik üreticilerine daha verimli ve daha sürdürülebilir çözümler sunabileceğini belirtti. İndüksiyon ısıtma, enerji verimliliğini artıran ve çelik tesislerinin karbon ayak izini azaltan kilit teknolojilerden biri olarak değerlendiriliyor.

Sanzheng’in teknolojilerinin halihazırda yalnızca çelik sektöründe değil, otomotiv, makine, kağıt ve yapı malzemeleri gibi farklı sanayi kollarında da yaygın şekilde kullanıldığı belirtiliyor.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

Benzer Haber ve Analizler

Voestalpine bağlı kuruluşu Buderus Edelstahl’in Alman Mutares’e devrini tamamladı

05 Şub | Çelik Haberler

Voestalpine İtalyan vasıflı tel üreticisini devraldı

12 Oca | Çelik Haberler

Voestalpine İtalya’da çelik tel şirketi satın aldı

05 Haz | Çelik Haberler

Voestalpine bu yaz Romanya’da çelik servis merkezi açacak

02 Tem | Çelik Haberler

Salzgitter Avusturya merkezli çelik dağıtım şirketi satın aldı

13 Haz | Çelik Haberler

Voestalpine bağlı kuruluşu tel işleme faaliyetlerini büyütecek

08 May | Çelik Haberler

Voestalpine Baas B.V.’nin araştırma birimini satın aldı

28 Haz | Çelik Haberler

CEO Mittal: Gelişmiş ekonomiler 2015’e kadar kriz öncesi seviyelerine dönemeyecek

16 Mar | Çelik Haberler

İtalya yerel hurda piyasasında yukarı yönlü baskı sürüyor ancak satışlar yavaşladı

22 Oca | Hurda ve Hammadde

Romanya’da uzun mamul fiyatları değişmedi, zayıf talep yeni artışların önüne geçti

22 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis