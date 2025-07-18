Andritz Çinli Hebei MFG’ye tavlama fırını tedarik edecek

Avusturya merkezli tesis ve ekipman tedarikçisi Andritz, Çin merkezli Hebei MFG Metallurgical Materials Technology Co., Ltd.’nin sürekli galvanizleme hattı için bir tavlama fırını tedarik etmek üzere anlaşma imzaladığını açıkladı. Söz konusu hat, MFG’nin hassas alaşımlı renkli kaplama endüstri parkı projesinin bir parçası olacak. Değeri henüz açıklanmayan sipariş, Andritz’in üçüncü çeyrek sipariş alımına eklendi.

Yıllık 400.000 mt kapasiteye sahip olacak hat, öncelikle galvanizli alüminyum-silikon kaplamalı çelik sac üretecek. Bu saclar, gelişmiş korozyon direnci ve yüksek yüzey kalitesinden dolayı ev aletleri ve otomotiv bileşenlerinin dış panelleri gibi dayanıklılık ve estetiğin kritik önem taşıdığı sektörlerde kullanılıyor.