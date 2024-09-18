Alman Cronimet Orta Avrupa’daki konumunu güçlendirmek için geri dönüşüm şirketi devraldı

Almanya merkezli paslanmaz hurda ve ferroalyaj üreticisi Cronimet Holding GmbH, uzun vadeli genişleme planı kapsamında Çek Cumhuriyeti merkezli MetallPlast Recykling’i devraldığını duyurdu. MetallPlast Recykling, metal, hurda ve paslanmaz çeliğin işlenmesi ile geri dönüşümü alanında faaliyet gösteriyor.
Söz konusu devralım sayesinde Alman şirket, Orta Avrupa piyasasındaki konumunu güçlendirebilecek. Bununla birlikte MetallPlast Recykling’in kendine ait araç filosu bulunan yedi sahası Cronimet'in sahalarına eklenecek ve ürün portföyüne katkı sağlayarak hizmetlerini genişletmesine olanak tanıyacak.