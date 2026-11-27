ABD merkezli doğrudan indirgeme teknolojisi tedarikçisi Midrex Technologies tarafından yapılan açıklamaya göre Cezayirli çelik üreticisi Algerian Qatari Steel (AQS), bu yılın Eylül ayında 225.987 mt doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üreterek yeni bir aylık üretim rekoru kırdı.

Söz konusu ayda şirketin Midrex doğrudan indirgeme tesisinde saatlik ortalama üretimin 322,4 mt'a ulaşarak 312,5 mt seviyesinde yer alan tasarım kapasitesini yaklaşık %3,2 aştığı vurgulandı.

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere AQS'nin sene başından bu yana gerçekleştirdiği ihracat 545.000 mt'u, ihracat değeri ise 274 milyon $'ı aştı. Şirket ayrıca Bellara çelik tesisinden Suudi Arabistan ve Litvanya'ya değeri 39 milyon $'ı aşan 99.470 mt çelik ürünü ihraç etti.