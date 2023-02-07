Alacero Latin Amerika çelik sektörünün bu yıl toparlanmasını bekliyor

Salı, 07 Şubat 2023 10:44:21 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero, çelik sektöründe geçtiğimiz yıl beklenen toparlanmanın bu yıl gerçekleşeceğini belirtti. Pandemi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi etkenlerin toparlanmayı geciktirdiğini ifade eden Alacero, bu yıl çelik sektörünü bekleyen zorluklar arasında döviz sıkıntısı, yüksek enflasyon ve siyasi belirsizlikler olduğunu aktardı.

Latin Amerika’da yerel para birimlerinin ABD dolarının değer kazanması ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle değer kaybetmesine rağmen hammadde fiyatları genel olarak düştü. Ayrıca bölgedeki sanayi sektörleri talepte hafif bir düşüş olduğuna işaret etti.

Bölgede görünür çelik tüketiminin 2022 yılında bir önceki yıl kaydedilen 74,9 milyon mt’a kıyasla 67,8 milyon mt seviyesinde yer almasını beklediğini belirten Alacero, Latin Amerika’nın 2022 yılını 2018-2019 yıllarının ortalaması olan kişi başına 150 kilogram tüketim ile kapatacağını düşünüyor.

Alacero Başkanı Alejandro Wagner, “Siyasi belirsizlikler de bölgede ihtiyaç duyulan yapısal reformların hayata geçirilmesini engelleyebilir. Bu yıl küresel piyasalara yönelik öne çıkan konular küresel büyümenin yavaşlamasına dair beklentiler ve daha elverişsiz ekonomik koşullar oldu. Pandemi sonrasındaki dönemde üretim zincirlerindeki sorunların yavaşça düzelmesi çelik tüketimi yapan sektörlerde büyümeyi destekleyecek. Dolayısıyla bu yıl Latin Amerika piyasalarını bekleyen en büyük zorluklar açısından yüksek enflasyon, döviz sıkıntısı ve siyasi belirsizlikler üzerinde duruyoruz,” şeklinde konuştu.

Yakıt maliyetlerinin de çelik sektörünün performansı üzerinde etkili olduğunu söyleyen Alacero, 2022 yılı boyunca istikrarlı bir şekilde artan benzin fiyatlarının toplu taşımacılığı, hükümet bütçelerini ve tarım sektörünü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Alacero tarafından yayımlanan verilere bakıldığında ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %6,5 ve %8,8 düşüşle en düşük 4,9 milyon mt seviyesinde yer aldığı görüldü.

Nihai mamul üretimi aylık %3,7 düşüşle ve yıllık %0,9 artışla 4,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2022 yılının Ekim ayında nihai mamul ithalatı aylık %7,1 ve yıllık %17,7 düşüşle 1,9 milyon mt olurken, yılın ilk 10 ayında ithalat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11,4 düşerek 21,3 milyon mt’a geriledi.

İhracat geçtiğimiz yılın Ekim ayında aylık %18 ve yıllık %25,1 düşüşle 663.200 mt olurken, yılın ilk 10 ayında yıllık %31,1 artışla 9,1 milyon mt seviyesine yükseldi.

Bununla birlikte nihai mamul tüketimi Ekim ayında aylık %1,2 ve yıllık %3,6 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, tüketim geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %8,1 düşüşle 58,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.