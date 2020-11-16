Alacero kongresi: Latin Amerika’yı yeniden sanayileştirmek için fırsatlar var

Pazartesi, 16 Kasım 2020 17:48:52 (GMT+3) | İstanbul

Salı günü internet üzerinden gerçekleştirilen yıllık Alacero kongresi, Latin Amerika çelik sektörünün mevcut durumunun yanı sıra bu yılın geri kalanı, 2021 ve gelecek için uzmanların bakış açılarının tartışıldığı bir panel düzenledi.

Kongre Başkanı Maximo Vedoya, bölgenin gelişme derecesinin Latin Amerika’nın büyümek için birçok fırsata sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı. Bölgedeki görünür çelik tüketiminin kişi başına 100 kg seviyesinde olması, Latin Amerika ülkelerinde büyüme kaydedilebileceğini gösteriyor.

Katılımcılar, bölgesel tedarik zincirlerinin inşa edildiği bir ekonomide rekabet edebilmek için yeniden sanayileşmenin gerekli olduğunu belirtti. Techint Group’un Başkanı ve CEO’su Paolo Rocca, “Latin Amerika, endüstriyel kalkınma ve önemli dinamiklerle entegre değer zincirinin geliştirilmesi için tarihi bir fırsata sahip,” şeklinde yorum yaptı.

Toplantıda, kamu idarelerinin farklı bölgelerdeki dengesiz ekonomik toparlanmalara ilişkin görüşleri tartışıldı. Meksika Ekonomi Bakanı Graciela Marquez Colin, hükümetlerin rolü hakkında yorum yapıp, KOBİ’lerin rolünü ve Latin Amerika’nın Çin’e göç eden şirketleri çekmek için yer değişiminden faydalanması gerektiğini vurgulayarak, “Küresel zincirlerin kısıtlandığı bir zamanda ülkelerimizi bu şirketler için çekici hale getirmeliyiz,” dedi. Brezilya Ekonomi Bakanlığı Üretkenlik, İstihdam ve Rekabet gücü Özel Sekreteri Carlos Alexandre da Costa, “Yeniden sanayileşme süreci, yeterli makroekonomik ortamın yanında, faaliyete yönelik iyi bir ortamı sağlamak için tasarlanmış bir dizi mikro reform sayesinde mümkün,” dedi.

Toplantının sonunda bölgedeki lider çelik şirketlerinin CEO’ları Latin Amerika’ya yönelik bakış açılarını ve tüm ülkelerde karşılaşılan zorlukları dile getirdi. Alacero’nun Başkanı Maximo Vedoya, “Latin Amerika çelik sektörü küresel anlamda son derece rekabetçi. Asya’ya göre birçok avantajımız var ve adil piyasa koşulları bizi öne çıkarıyor. Sanayi, sosyal büyümenin kaynağı, KOBİ’ler için bir itici güç olduğundan ve büyüme ile gelişme ihtiyacı olan Latin Amerika için kaliteli istihdam yarattığından, bölgesel entegrasyon çözümünün bir parçası. Latin Amerika’nın gerçekten bir fark yaratmak ve yeniden büyüme yoluna girmek için tarihi bir fırsatı var,” dedi.