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AB’nin ithalat kotalarını 3 yıl uzatacağı bildiriliyor

Cuma, 11 Haziran 2021 16:25:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu’nun çelik ithalatına uygulanan koruma önlemlerinin 3 yıl uzatılacağına ilişkin öneriyi üye ülkelere ilettiği bildiriliyor. Komisyon’un kota hacimlerinin %3 artırması bekleniyor. Önceki karar göre, kotaların süresi 30 Haziran’da doluyor, bu yüzden piyasa yeni kararı bekliyor, hatta AB’li alıcılar dördüncü çeyrek için alım yapmaktan kaçınıyor.

Daha önce ithalat kotalarının bir yıllığına uzatılması bekleniyordu, ancak piyasa kaynakları bunun piyasada daha büyük bir belirsizlik yaratacağını ifade etmişti.

Eğer kota hacimlerinde yapılacak artış daha önce açıklandığı gibi sadece antidamping vergisi ve telafi edici vergilere tabi olmayan ülkelere değil bütün ülkelere uygulanırsa, bu durum başta Türkiye ve Hindistan olmak üzere olumlu bir gelişme olacak.

Ayrıca, ABD’nin 232. Madde vergilerini kaldırılacağı da konuşuluyor. AB ilk olarak ithalat kotasını, ABD’nin getirdiği vergiler nedeniyle oluşacak ticaret sapmalarına karşı kendi piyasasını korumak amacıyla uygulamaya koymuştu.

Öte yandan, Brexit sonrası kendi kota sistemini uygulamaya başlayan İngiltere de bazı ürünler için kotaları kaldırırken bazı ürünler için 3 yıl daha uzattığını açıklamıştı.


Etiketler: çelik üretimi  Avrupa  |  benzer haberler »


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