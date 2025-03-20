ABD’nin vergileri İngiliz çelik üreticilerine verilen siparişlerde iptallere yol açıyor

Basında çıkan haberlere göre Tata Steel UK ve British Steel, ABD yönetiminin tüm ülkelerden ithal edilen çelik için istisna olmaksızın uygulamaya başladığı %25 oranındaki vergilerin ardından müşterilerinin paniklediğini ve siparişlerini iptal etmeye başladığını bildirdi.

Tata Steel UK CEO’su Rajesh Nair, müşterilerinin vergi savaşına yakalanmamak için diğer tedarikçilere yönelmek istemesinin şirketin satışları ve kârını önemli ölçüde etkileyebileceğine dikkat çekti. Hatta bazı durumlarda müşterilerinin ABD’li ithalatçılar tarafından ödenmesi gereken vergi maliyetlerinin Tata Steel tarafından tazmin edilmesini istediklerini ifade etti.

Öte yandan British Steel COO’su Allan Bell, şirketin ABD’ye yıllık yaklaşık 50.000 mt çelik tedarik ettiğini belirtti. Bununla birlikte müşterilerinin vergilerin etkisinden endişe duyduklarını ve siparişlerini iptal etme seçeneğini değerlendirdiklerini dile getirdi. Ayrıca British Steel’in bazı çelik ürünlerinin tek tedarikçisi konumunda olduğu durumlarda dahi müşterilerinin çeliği başka yerlerden temin etmeyi düşündüklerinin altını çizdi.