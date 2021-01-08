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ABD’nin soğuk sac ithalatı Kasım ayında %14,5 azaldı

Cuma, 08 Ocak 2021 14:29:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, 2020 yılının Kasım ayında ABD’nin soğuk sac ithalatı Ekim ayına göre %14,5 ve 2019 yılının Kasım ayına kıyasla %23,1 düşüşle 72.159 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 64,3 milyon $’a ve önceki yılın Kasım ayında kaydedilen 76,0 milyon $’a kıyasla 55,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında yapılan 31.184 mt’a ve önceki yılın Kasım ayında yapılan 39.610 mt’a kıyasla 24.482 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 9.013 mt ile Avustralya, 7.446 mt ile Kore, 1.026 mt ile Birleşik Krallık ve 6.416 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: yassı ürünler  ABD  çelik üretimi  Kuzey Amerika  soğuk haddelenmiş  |  benzer haberler »


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