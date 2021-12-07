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ABD’nin soğuk sac ithalatı Ekim ayında %14,4 düştü

Salı, 07 Aralık 2021 10:07:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk sac ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %14,4 düşüş ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %49,6 artışla 126.314 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 193,4 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 64,3 milyon $’a kıyasla 179,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 53.097 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 31.187 mt’a kıyasla 58.617 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 16.431 mt ile Meksika, 14.583 mt ile Avustralya, 10.795 mt ile Vietnam ve 6.834 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: yassı ürünler  soğuk haddelenmiş  çelik üretimi  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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