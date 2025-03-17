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ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Ocak’ta aylık %51,6 yükseldi

Pazartesi, 17 Mart 2025 09:37:10 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %51,6 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %24,1 artışla 74.446 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 63,7 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 77,9 milyon $’a kıyasla 89,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 34.696 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 39.883 mt’a kıyasla 55.523 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 18.543 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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