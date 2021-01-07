ABD’nin sıcak sac ithalatı Kasım ayında %6,4 düştü

Perşembe, 07 Ocak 2021 09:25:35 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2020 yılının Kasım ayında ABD’nin sıcak sac ithalatı Ekim ayına göre %6,4 ve bir önceki yılın Kasım ayına kıyasla %6,8 düşüşle 109.277 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise Ekim ayında kaydedilen 63,4 milyon $ ve 2019 yılının Kasım ayında kaydedilen 67,5 milyon $’a kıyasla 65,3 milyon $ oldu.

Kasım ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında yapılan 65.051 mt ve 2019’un Kasım ayında yapılan 71.464 mt’a kıyasla 56.347 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 37.902 mt ile Kore, 10.351 mt ile Hollanda ve 1.365 mt ile Almanya takip etti.