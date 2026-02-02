 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin hurda ihracatı 2025’in Ekim ayında %10,6 düştü

Pazartesi, 02 Şubat 2026 09:50:56 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin hurda ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında aylık %10,6 ve yıllık %33,6 düşüşle 794.641 mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %31,2 ve yıllık %49,5 düşüşle 205.552 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 118.611 mt ile Meksika, 88.906 mt ile Tayland ve 78,429 mt ile Tayvan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 434,7 milyon $’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 502,9 milyon $’a kıyasla 387,5 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de Şubat ayı hurda fiyatlarının hava muhalefeti sebebiyle 20-40$/mt artması bekleniyor

30 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD’de Şubat ayı hurda fiyatlarının yatay seyretmesi veya 20$/mt artması bekleniyor, hava koşulları tedariki aksatabilir

23 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD’nin hurda ihracatı 2025’in Eylül ayında %20,2 düştü

21 Oca | Çelik Haberler

ABD’de Şubat ayı hurda fiyatlarının yatay seyretmesi veya 10-15$/mt artması bekleniyor

16 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD’nin Ohio Vadisi ve Kuzeydoğu bölgesinde Ocak ayı hurda fiyatları 20-30$/mt yükseldi

13 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD’de Ocak ayı hurda fiyatları 20-30$/mt artabilir

09 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatlarının olumsuz hava koşulları ve üreticilerin stok alımları sonucu Ocak’ta 20-41$/mt artması ...

02 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD’de Ocak ayı hurda fiyatlarının aynı kalması veya 20$/mt artması bekleniyor, birinci kalite hurdada artış daha ...

24 Ara | Hurda ve Hammadde

ABD’de Ocak ayı hurda fiyatları aynı kalabilir veya 41$/mt yükselebilir

19 Ara | Hurda ve Hammadde

ABD’de Ocak ayı hurda fiyatlarının sertçe yükselmesi bekleniyor

12 Ara | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis