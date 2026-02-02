ABD’nin hurda ihracatı 2025’in Ekim ayında %10,6 düştü

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin hurda ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında aylık %10,6 ve yıllık %33,6 düşüşle 794.641 mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %31,2 ve yıllık %49,5 düşüşle 205.552 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 118.611 mt ile Meksika, 88.906 mt ile Tayland ve 78,429 mt ile Tayvan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 434,7 milyon $’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 502,9 milyon $’a kıyasla 387,5 milyon $ oldu.