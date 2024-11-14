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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Eylül’de aylık %13,7 geriledi

Perşembe, 14 Kasım 2024 09:18:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %13,7 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %6,8 düşüşle 118.047 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 193,8 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 172,1 milyon $’a kıyasla 193,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 76.265 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 64.014 mt’a kıyasla 66.691 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 50.306 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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