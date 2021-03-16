ABD’nin filmaşin ithalatı Ocak ayında %16,3 geriledi

Salı, 16 Mart 2021 10:23:24 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin filmaşin ithalatı Aralık ayına göre %16,3 düşüş ve önceki yılın Ocak ayına kıyasla %26,8 gerileme sonucu 46.671 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 41,7 milyon $’a ve 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen 44 milyon $’a kıyasla 36,3 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında yapılan 26.061 477 mt’a ve bir önceki yıl Ocak ayında yapılan 29.584 mt’a kıyasla 25.065 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 8.925 mt ile Brezilya, 6.481 mt ile Japan, 4.257 mt ile İngiltere ve 3.475 mt ile Meksika takip etti.