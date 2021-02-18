ABD’nin filmaşin ithalatı Aralık ayında %14,1 geriledi

Perşembe, 18 Şubat 2021 10:04:48 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, 2020 yılı Aralık ayında ABD’nin filmaşin ithalatı Kasım ayına göre %14,1 düşüş ve önceki yılın Araık ayına kıyasla %45 artışla 55.783 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 43,5 milyon $’a ve 2019 yılının Aralık ayında kaydedilen 27,4 milyon $’a kıyasla 41,7 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında yapılan 31.061 mt’a ve bir önceki yıl Aralık ayında yapılan 22.102 mt’a kıyasla 26.477 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 9.699 mt ile Brezilya, 8.719 mt ile Almanya, 6.237 mt ile Japonya ve 2.842 mt ile İngiltere takip etti.