ABD’nin Brezilya çıkışlı slab talebi vergi artışını takiben güçlendi

Kaynaklara göre ABD’li çelik üreticilerinin Brezilya çıkışlı slab talebi, ABD’li yetkililerin yakın zamanda ithalat vergilerini artırmasına rağmen güçlendi.

Analistlere göre üreticilerin daha yüksek vergiler devreye girmeden önce alımlarını hızlandırması talebin güçlenmesinde etkili oldu. Bununla birlikte üreticiler ABD ve Brezilya hükümetleri arasındaki pazarlıklarda vergilerin düşürüleceği fikrinde. Öte yandan ABD’li üreticiler slab bulunurluğunun haddeleme faaliyetlerini engelleyeceğinden endişeli.

Brezilyalı slab üreticileri ise geçtiğimiz iki haftadır slab için 535$/mt’dan teklif veriyor.

Ön veriler Şubat ayında Brezilya’nın slab ihracatının Ocak ayında kaydedilen 586.900 mt’u geçebileceği yönünde.