 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin Brezilya çıkışlı slab talebi vergi artışını takiben güçlendi

Pazartesi, 24 Şubat 2025 10:07:02 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Kaynaklara göre ABD’li çelik üreticilerinin Brezilya çıkışlı slab talebi, ABD’li yetkililerin yakın zamanda ithalat vergilerini artırmasına rağmen güçlendi.

Analistlere göre üreticilerin daha yüksek vergiler devreye girmeden önce alımlarını hızlandırması talebin güçlenmesinde etkili oldu. Bununla birlikte üreticiler ABD ve Brezilya hükümetleri arasındaki pazarlıklarda vergilerin düşürüleceği fikrinde. Öte yandan ABD’li üreticiler slab bulunurluğunun haddeleme faaliyetlerini engelleyeceğinden endişeli.

Brezilyalı slab üreticileri ise geçtiğimiz iki haftadır slab için 535$/mt’dan teklif veriyor.

Ön veriler Şubat ayında Brezilya’nın slab ihracatının Ocak ayında kaydedilen 586.900 mt’u geçebileceği yönünde.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’deki toparlanma ASEAN çıkışlı yarı mamul fiyatlarını desteklemeye devam ediyor

19 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat halen yatay

17 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin slab ithalatı Aralık’ta aylık %57,7 azaldı

13 Şub | Çelik Haberler

Endonezya çıkışlı yarı mamul fiyatları biraz daha düştü

12 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya’da slab fiyatları sınırlı talep ve küresel arzdaki hafif düşüş sebebiyle çok değişmedi

11 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Asya çıkışlı kütük fiyatları artış denemelerinin çoğunlukla başarısız olmasıyla gevşedi

11 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin slab ithalatı 2024 yılında %47,4 yükseldi

11 Şub | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat yatay seyrediyor

10 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çinli Yukun 145 mm kalınlığında slab üretti

07 Şub | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat sınırlı aralıkta dalgalandı

04 Şub | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis