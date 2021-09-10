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ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Temmuz ayında %37,2 arttı

Cuma, 10 Eylül 2021 09:38:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 7.286.068 mt'a kıyasla %3,1 ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 5.475.400 mt’a kıyasla %37,2 artışla 7.510.458 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Bu yılın ilk yedi ayında yapılan sevkiyatlar, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 42.867.928 mt’a kıyasla %14,8 artış göstererek 49.213.628 mt seviyesinde kaydedildi.

Sevkiyatların yılın ilk yedi ayında, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla artması; korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %23 artışa, soğuk sac sevkiyatlarında %17 artışa ve sıcak sac sevkiyatlarında %6 artışa işaret ediyor.


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