ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Şubat ayında %6,8 düştü

Salı, 12 Nisan 2022 09:21:58 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 7.037.641 mt'a kıyasla %6,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 6.126.279 mt’a kıyasla %7,4 artışla 6.561.376 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 12.842.001 mt’a kıyasla %5,9 artarak 13.599.017 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yapılan sevkiyatların bir önceki yılın aynı ayına kıyasla artması; korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %3 artışa, sıcak sac sevkiyatlarında %3 artışa ve soğuk sac sevkiyatlarında ise %4 düşüşe işaret ediyor.