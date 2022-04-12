﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Şubat ayında %6,8 düştü

Salı, 12 Nisan 2022 09:21:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 7.037.641 mt'a kıyasla %6,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 6.126.279 mt’a kıyasla %7,4 artışla 6.561.376 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 12.842.001 mt’a kıyasla %5,9 artarak 13.599.017 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yapılan sevkiyatların bir önceki yılın aynı ayına kıyasla artması; korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %3 artışa, sıcak sac sevkiyatlarında %3 artışa ve soğuk sac sevkiyatlarında ise %4 düşüşe işaret ediyor.


Etiketler: sıcak haddelenmiş soğuk haddelenmiş yassı ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi 

Benzer haberler

11 Nis

ABD’nin çelik ihracatı Şubat ayında %5,1 arttı
14 Mar

ABD’nin çelik ihracatı Ocak ayında %5,7 arttı
11 Mar

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Ocak ayında %1,4 arttı
11 Şub

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Aralık ayında %0,3 düşerken, 2021 yılında %16,9 arttı
11 Şub

ABD’nin çelik ihracatı Aralık ayında %9,7 düştü
11 Oca

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Kasım ayında %3,9 düştü
11 Oca

ABD’nin çelik ihracatı Kasım ayında %0,7 arttı
10 Ara

ABD’nin çelik ihracatı Ekim ayında %1,7 düştü
10 Kas

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Eylül ayında yıllık artış gösterdi
10 Kas

ABD’nin çelik ihracatı Eylül ayında %4,2 düştü