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< Güncel Çelik Haberleri

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Nisan ayında %1,3 düştü

Bu yılın ilk dört ayında yapılan sevkiyatlar, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 26.973.171 mt’a kıyasla %0,7 artış ...

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