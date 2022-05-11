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ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Mart ayında %1,4 düştü

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 10:17:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 6.561.376 mt'a kıyasla %8,3 artışla ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 7.212.509 mt’a kıyasla %1,4 düşüşle 7.108.336 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 20.054.510 mt’a kıyasla %3,3 artarak 20.707.484 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde yapılan sevkiyatların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artması; korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %2 artışa, sıcak sac sevkiyatlarında %3 düşüşe ve soğuk sac sevkiyatlarında ise %6 düşüşe işaret ediyor.


Etiketler: sıcak haddelenmiş soğuk haddelenmiş yassı ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi 

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