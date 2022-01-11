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ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Kasım ayında %3,9 düştü

Salı, 11 Ocak 2022 09:33:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 7.452.587 mt'a kıyasla %3,9 düşüşle ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 6.126.624 mt’a kıyasla %16,9 artışla 7.161.307 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

2021 yılının ilk on bir ayında yapılan sevkiyatlar, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 67.086.778 mt’a kıyasla %17 artış göstererek 78.787.218 mt seviyesinde kaydedildi.

2021 yılının başından Kasım ayına kadar olan dönemde sevkiyatların, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla artması; korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %20 artışa, soğuk sac sevkiyatlarında %15 artışa ve sıcak sac sevkiyatlarında %12 artışa işaret ediyor.


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