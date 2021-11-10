ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Eylül ayında yıllık artış gösterdi

Çarşamba, 10 Kasım 2021 09:59:20 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 7.624.758 mt'a kıyasla %3,8 düşüşle ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 6.044.484 mt’a kıyasla %21,3 artışla 7.334.936 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Bu yılın ilk dokuz ayında yapılan sevkiyatlar, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 54.838.736 mt’a kıyasla %17 artış göstererek 64.173.324 mt seviyesinde kaydedildi.

Sene başından Eylül ayına kadar olan dönemde, sevkiyatların, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla artması; korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %19 artışa, soğuk sac sevkiyatlarında %17 artışa ve sıcak sac sevkiyatlarında %12 artışa işaret ediyor.