ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Aralık ayında %0,3 düşerken, 2021 yılında %16,9 arttı

Cuma, 11 Şubat 2022 09:23:50 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 7.161.307 mt'a kıyasla %0,3 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 6.395.457 mt’a kıyasla %11,7 artışla 7.141.030 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

2021 yılında yapılan sevkiyatlar, 2020 yılında kaydedilen 73.482.236 mt’a kıyasla %16,9 artış göstererek 85.928.249 mt seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında yapılan sevkiyatların bir önceki yıla kıyasla artması; korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %18 artışa, soğuk sac sevkiyatlarında %15 artışa ve sıcak sac sevkiyatlarında %12 artışa işaret ediyor.