ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Ağustos ayında %1,5 arttı

Çarşamba, 13 Ekim 2021 09:33:49 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 7.510.458 mt'a kıyasla %1,5 ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 5.926.322 mt’a kıyasla %28,7 artışla 7.624.758 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Bu yılın ilk sekiz ayında yapılan sevkiyatlar, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 48.794.251 mt’a kıyasla %16,5 artış göstererek 56.838.387 mt seviyesinde kaydedildi.

Sene başından Ağustos ayına kadar olan dönemde, sevkiyatların, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla artması; korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %23 artışa, soğuk sac sevkiyatlarında %17 artışa ve sıcak sac sevkiyatlarında %11 artışa işaret ediyor.