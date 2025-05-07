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Peabody Energy, Anglo American’ın Avustralya'daki kömür madenlerini almayabilir

Çarşamba, 07 Mayıs 2025 15:19:45 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli kömür madencisi Peabody Energy, 31 Mart 2025 tarihinde Moranbah North kömür madeninde çıkan yangının ardından maden faaliyetlerinin askıya alınması nedeniyle İngiltere merkezli madenci Anglo American’ın Avustralya'da bulunan kömür madenleri Moranbah North, Capcoal, Aquila ve Grosvenor’a yönelik alım anlaşmalarını feshedebileceğini açıkladı.

3,8 milyar $’lık anlaşma tutarının önemli bir kısmının Moranbah North madenini kapsadığını belirten şirket, söz konusu madendeki sorunların alıma ilişkin büyük belirsizlikler yarattığını belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere satışın önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğine kadar tamamlanması bekleniyordu.

Moranbah North madeni yıllık sekiz milyon mt üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Madencilik Devralım & Birleşme 

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