ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düştü

Pazartesi, 26 Nisan 2021 12:26:09 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 23 Nisan tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı bir adet düşüşle 438 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişmeden 94 adet seviyesinde kalırken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise bir adet düşüşle 343 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 27 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber, 23 Nisan tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 55 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 29 adet artış kaydetmiş oldu.