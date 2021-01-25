ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yüne yükseldi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 22 Ocak tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı 5 adet artarak 378 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı 3 adet artışla 88 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise 2 adet artışla 289 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 416 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber, 22 Ocak tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 11 artarak 172 adet seviyesine yükselirken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 72 adet düşüş kaydetmiş oldu.