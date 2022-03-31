ABD Yüksek Mahkemesi Türk ihracatçıların 232. Madde vergilerindeki artışa yönelik inceleme talebini reddetti

Perşembe, 31 Mart 2022 15:01:23 (GMT+3) | İstanbul

28 Mart Pazartesi günü ABD Yüksek Mahkemesi Türk çelik ihracatçılarının ABD Federal Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump’ın 232. Madde vergi oranını yükseltme yetkisi olmadığına hükmeden karar için yeniden değerlendirme talebini reddetti. Başvuru Transpacific Steel, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret, Borusan Mannesmann Pipe US ve Jordan International tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Temyiz Mahkemesi, Başkan’ın ulusal güvenlik gerekçesiyle 232. Madde vergilerini yükseltme yetkisi olduğuna dair karar almıştı. 2020 yılının Temmuz ayında ise, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CIT) Donald Trump’ın Türkiye’den ithal çelik ürünlerden alınan vergiyi iki katına çıkarma kararının 232. Madde uygulamasının ihlali anlamına geldiğine karar vermişti. Mahkeme kararında ek vergilerin anayasanın "eşit koruma garantisini" ihlal ettiğini ve usul bakımından prosedürleri ihlal ettiğini ifade etmişti.

232. Madde önlemleri 2018 yılının Mart ayında tüm çelik ithalatı için kapsamlı vergi uygulaması olarak yürürlüğe girmişti. Buna bazı istisnalar uygulanmış olsa da aynı yılın Ağustos ayında söz konusu vergi Türkiye’den ithal çelik için %25’ten %50’ye çıkarıldı. %25 oranındaki ilave vergi 2019 yılının Mayıs ayına kadar uygulandı.

Vergi uygulamasından etkilenen ihracatçılardan biri olan Borusan Mannesmann şirketin CIT’nin kararının sonucu olarak 14 milyon $’dan fazla ilave vergi ödemesini geri aldığını ve şimdi Yüksek Mahkeme başvuruyu reddettiği için bunun ABD gümrük idraresine iade edilmesi gerektiğini belirtti. Fakat şirket bu tutarı zaten kenarda tuttuğunu ve bu yüzden kendisine ek bir harcama olarak yansımayacağını ifade etti.

Boru üreticisi aynı zamanda GCX projesi kapsamında 2018-2019 yıllarında, Türkiye'den ABD'ye ihracatı yapılan borularla ilgili geri aldığı 36 milyon $ tutarındaki vergiyi de iade edeceğini açıkladı. Fakat bu proje kapsamındaki sevkiyatlarla ilgili olarak ödenen gümrük vergisinin tamamına ait halihazırda alınmış bir vergi istisnası bulunuyor. Bu yüzden şirket ABD gümrük idaresinin bu kapsamdaki vergi iadesini yapmaması sebebiyle ayrı bir hukuki süreç yürütüyor.