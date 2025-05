ABD Vietnam’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe uygulanan geçici damping marjlarını değiştirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Vietnam’dan ithal bazı korozyona dayanıklı çelik ürünler için gerçekleştirdiği incelemenin ön sonuçlarını bakanlık tarafından kaynaklanan bazı hatalar nedeniyle revize etti.

Bu doğrultuda bakanlık Vietnamlı ihracatçılar için belirlediği ortalama ağırlıklı damping marjlarını değiştirdi. Yeni damping marjları Hoa Sen Group/Hoa Sen Nghe An One Member Limited Liabilities Company/Hoa Sen Nhon Hoi—Binh Dinh One Member Limited Liabilities Company için %132,1, Ton Dong A Corporation için %51,64 ve China Steel and Nippon Steel Viet Nam Joint Stock Company ile diğer dokuz üretici için için %91,87 olarak belirlendi.

Önceki damping marjları Hoa Sen Group/Hoa Sen Nghe An One Member Limited Liabilities Company/Hoa Sen Nhon Hoi—Binh Dinh One Member Limited Liabilities Company için %59, Ton Dong A Corporation için %39,84 ve China Steel and Nippon Steel Viet Nam Joint Stock Company ile diğer dokuz üretici için %49,52 olmuştu.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7210.30.0030, 7210.30.0060, 7210.41.0000, 7210.49.0030, 7210.49.0040, 7210.49.0045, 7210.49.0091, 7210.49.0095, 7210.61.0000, 7210.69.0000, 7210.70.6030, 7210.70.6060, 7210.70.6090, 7210.90.6000, 7210.90.9000, 7212.20.0000, 7212.30.1030, 7212.30.1090, 7212.30.3000, 7212.30.5000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000, 7212.60.0000, 7225.91.0000, 7225.92.0000, 7226.99.0110 ve 7226.99.0130 kodları altında bulunuyor.