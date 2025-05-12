ABD Türkiye’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe uygulanan geçici damping marjlarını düzenledi

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal bazı korozyona dayanıklı çelik ürünler için gerçekleştirdiği incelemenin ön sonuçlarını bakanlık tarafından kaynaklanan önemli bir hata nedeniyle revize etti.

Bakanlık bu doğrultuda Türk ihracatçılar için belirlediği ortalama ağırlıklı damping marjlarını değiştirdi. Yeni damping marjları Türkiye merkezli Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.S., ArcelorMittal Çelik Ticaret A.Ş., Bamesa Çelik Servis San. Ve Tic. A.Ş. ve Bamesa Muradiye Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş. için %2,04, Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş. ve Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. için %15,18 ve diğer Türk ihracatçılar için %8,61 olarak belirlendi.

Önceki damping marjları Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.S., ArcelorMittal Çelik Ticaret A.Ş., Bamesa Çelik Servis San. Ve Tic. A.Ş. ve Bamesa Muradiye Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş. için %0, Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş., Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve diğer Türk ihracatçılar için %15,18 olmuştu.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7210.30.0030, 7210.30.0060, 7210.41.0000, 7210.49.0030, 7210.49.0040, 7210.49.0045, 7210.49.0091, 7210.49.0095, 7210.61.0000, 7210.69.0000, 7210.70.6030, 7210.70.6060, 7210.70.6090, 7210.90.6000, 7210.90.9000, 7212.20.0000, 7212.30.1030, 7212.30.1090, 7212.30.3000, 7212.30.5000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000, 7212.60.0000, 7225.91.0000, 7225.92.0000, 7226.99.0110 ve 7226.99.0130 kodları altında bulunuyor.