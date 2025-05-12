 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Türkiye’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe uygulanan geçici damping marjlarını düzenledi

Pazartesi, 12 Mayıs 2025 11:01:02 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal bazı korozyona dayanıklı çelik ürünler için gerçekleştirdiği incelemenin ön sonuçlarını bakanlık tarafından kaynaklanan önemli bir hata nedeniyle revize etti.

Bakanlık bu doğrultuda Türk ihracatçılar için belirlediği ortalama ağırlıklı damping marjlarını değiştirdi. Yeni damping marjları Türkiye merkezli Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.S., ArcelorMittal Çelik Ticaret A.Ş., Bamesa Çelik Servis San. Ve Tic. A.Ş. ve Bamesa Muradiye Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş. için %2,04, Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş. ve Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. için %15,18 ve diğer Türk ihracatçılar için %8,61 olarak belirlendi.

Önceki damping marjları Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.S., ArcelorMittal Çelik Ticaret A.Ş., Bamesa Çelik Servis San. Ve Tic. A.Ş. ve Bamesa Muradiye Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş. için %0, Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş., Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve diğer Türk ihracatçılar için %15,18 olmuştu.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7210.30.0030, 7210.30.0060, 7210.41.0000, 7210.49.0030, 7210.49.0040, 7210.49.0045, 7210.49.0091, 7210.49.0095, 7210.61.0000, 7210.69.0000, 7210.70.6030, 7210.70.6060, 7210.70.6090, 7210.90.6000, 7210.90.9000, 7212.20.0000, 7212.30.1030, 7212.30.1090, 7212.30.3000, 7212.30.5000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000, 7212.60.0000, 7225.91.0000, 7225.92.0000, 7226.99.0110 ve 7226.99.0130 kodları altında bulunuyor.


Etiketler: Yassı Ürünler Türkiye Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Formosa Vietnam’da sıcak rulo sac fiyatlarını düşürdü, ithalat trendi tersine dönebilir

12 May | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları yükseliyor ama haddecilerin stokları da arttı

12 May | Yassı Ürünler ve Slab

Vietnam Çin’den ithal sıcak rulo saca yönelik geçici antidamping vergisini revize etti

12 May | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac fiyatları arzın düşmesi ve jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla yükseldi

12 May | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 12 Mayıs

12 May | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları hurdada beklenen düşüşün kesinleşmesiyle aşağı yönlü

12 May | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Haziran ayı için yerel yassı mamul fiyatlarını değiştirmedi

12 May | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları gevşedi

09 May | Yassı Ürünler ve Slab

Hint üreticiler Mayıs teslimatlı yassı mamul baz fiyatlarını artırmaya başladı

09 May | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Piyasa cansız talep nedeniyle durgun, fiyatlar çoğu bölgede yatay

09 May | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis