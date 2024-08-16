ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine geçici antidamping vergisi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönemde bazı Türk üreticilerin söz konusu ürünü normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Çolakoğlu Metalurji A.Ş./Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş ve Kaptan Demir Çelik Endüstrisi Ve Ticaret A.Ş./Kaptan Metal Dış Ticaret Ve Nakliyat A.Ş için %1,05, İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. için sıfır olarak belirledi.

Bununla birlikte bakanlık, söz konusu dönemde ABD’ye inşaat demiri ihraç etmediği tespit edilen Diler Dış Ticaret A.Ş. (Diler), Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (Ekinciler) ve Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.’ye (Habaş) yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.

Nihai sonucun, geçici sonucun yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.