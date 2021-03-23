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ABD, POSCO’dan ithal filmaşine yönelik antidamping vergisini düşürdü

Salı, 23 Mart 2021 12:24:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’dan ithal edilen karbon ve alaşımlı çelikten filmaşine yönelik 31 Ekim 2017 ve 30 Nisan 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi soruşturmasının nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, POSCO’nun inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık, POSCO için ağırlıklı ortalama damping marjını 2018 yılında belirlenen %41,10 oranına kıyasla 40 puandan fazla düşüşle %0,94 olarak belirledi.


Etiketler: kota ve vergiler  ABD  filmaşin  uzun ürünler  Kuzey Amerika  POSCO  |  benzer haberler »


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