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ABD Güney Kore’den ithal filmaşine yönelik antidamping incelemesinin nihai sonucunu açıkladı

Salı, 22 Ekim 2024 10:26:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal karbon çelikten ve alyajlı filmaşine yönelik 1 Mayıs 2022 ve 20 Nisan 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Güney Koreli üreticilerin söz konusu ürünü normal değerlerin altından sattığını tespit etti. Böylelikle POSCO/POSCO International Corporation için ağırlıklı ortalama damping marjı %0,85 olarak belirlendi.

İncelemenin ön sonuçlarına şirketler için ortalama damping marjı %1,03 olmuştu.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler POSCO 

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