ABD MMK ve bağlı kuruluşlarına yaptırım getirdi

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 19:21:18 (GMT+3) | İstanbul

2 Ağustos Salı günü itibarıyla ABD hükümeti Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Bu kapsamda, daha önce kendisine AB tarafından yaptırım getirilen Rusya merkezli çelik devi MMK’nın ana hissedarı Viktor Rashnikov’a yönelik kısıtlamalar açıklandı. Aynı zamanda ABD MMK’ya, IMMK-FINANS ile MMK Metalürji gibi bağlı kuruluşlarına ve liman işletmesine doğrudan yaptırım uygulayacağını belirtti. Ayrıca, MMK ve bağlı kuruluşları ile çalışılmasının normal işlemler için 1 Eylül tarihinden itibaren, vadeli işlem ve tahvil yoluyla yapılan işlemler için ise 3 Ekim’den itibaren yasaklanacağı da ifade edildi.

ABD’nin bu yaptırımları yeni olduğu için piyasa oyuncuları bunun MMK ve MMK’nın faaliyetleri üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeye çalışıyor. Bazıları oldukça karamsar ve üreticinin hem ihracat hem de Türkiye piyasasındaki faaliyetlerinin ciddi anlamda azalmasını bekliyor. Bazı kaynaklar ise yaptırımlar şirketi bariz bir şekilde olumsuz etkileyecek olsa da normal bir şekilde faaliyetlerine devam etmesinin bir yolunun bulunabileceğini ancak yine de sıkıntı yaşanacağını düşünüyor. Piyasa kaynaklarına göre Rus çelik üreticisi MMK, şimdi çelik üreticileri arasında yaptırımlara ilk tabi olan Severstal ile aynı pozisyonda. Bir çelik üreticisi, “Şimdi aynı durumdalar. Çok az kişi MMK ile çalışmaya istekli olacak ve şirket faaliyetlerine devam etmek için alternatif yollar arayacak,” dedi. Genel olarak MMK’nın kendisiyle çalışacak banka ve sigorta şirketi bulma konusunda ciddi bir sorun yaşayacağı düşünülüyor. Bazı piyasa oyuncuları ise şirketin armatörler gibi tüzel kişilerle sıkıntı yaşamasını bekliyor. Fakat çoğu kişi MMK’nın son birkaç aydır küresel piyasalarda çok aktif olmayıp daha çok iç piyasaya odaklanmasından dolayı ihracatının çok fazla etkilenmesini beklemiyor. MMK’nın tek ürün tedariki Türkiye’deki bağlı kuruluşuna yaptığı düzenli sıcak sac tedarikini içeriyor. Bir piyasa kaynağı, “MMK sonbahara kadar işlerini olduğu gibi sürdürecek ve sonrasında nasıl ve kime satış yapacakları konusunda bir çıkış yolu bulamamışlarsa üretimlerinin bir kısmını kapatacaklar,” dedi.

Yaptırım listesinde olan Türkiye merkezli MMK Metalürji’ye ilişkin durum ise henüz net değil. Piyasa oyuncuları yakında detayların netleşeceğini düşünse de şirketin yine de zorluklarla karşılaşacağı belirtiliyor.

Genele bakıldığında, şimdilik ABD’nin MMK’ya getirdiği yaptırımların başlıca sonucu, ABD’de MMK ile çalışan şirketlere de dolaylı yoldan yaptırım uygulanması riskinin artması oldu. Piyasa kaynakları dolaylı yaptırımların genelde para cezası şeklinde uygulandığını ifade ediyor. SteelOrbis’in görüştüğü bir ihracatçı, “Bu şu demek oluyor; 1 milyon $’lık bir iş yaptığınızda, 100 milyon $’lık bir ceza ödemeniz gerekebilir,” yorumunu yaptı.