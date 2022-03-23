ABD İngiltere’den ithal çeliğe 232. Madde önlemleri yerine kota uygulayacak

Çarşamba, 23 Mart 2022 11:24:45 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti iki ay süren görüşmelerin ardından ABD ile 232. Madde önlemleri üzerinde bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

İngiltere %25 vergiye tabi kotaların tükenmesinin ardından ABD’ye gerçekleştirdiği çelik ihracatında 54 ürün kategorisinde yıllık toplam 500.000 mt vergiye tabi kotaya sahip olacak. Değişiklikler 1 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Anlaşmaya göre hariç tutma mekanizması uygulanmaya devam edecek. Vergiye tabi kota İngiltere’de eritilen çelik için geçerli olacak.

Buna karşılık İngiltere viski, kot pantolon ve motosiklet dahil olmak üzere ABD çıkışlı ürünlere yönelik yeniden dengeleme önlemlerini askıya alacak. Ayrıca İngiltere ve ABD gümrük konularını içeren ABD/İngiltere koordinasyonunu genişletmeye karar verdi, küresel çelik kapasite fazlası ve piyasayı bozan uygulamalar gibi daha geniş sorunları ele almak için birlikte çalışmak konusunda anlaştı. Taraflar çelik ve alüminyum sektörleri için daha piyasaya yönelik koşullar oluşturmak amacıyla antidamping, telafi edici vergi ve koruma önlemleri veya diğer önlemler gibi etkili ve uygun yerel önlemleri almaya devam edecek.

Buna ek olarak İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, Ticaret Çözümleri’nden ülkenin çelik koruma önlemlerini yeniden değerlendirmesini istedi. Ticaret Çözümleri, dışişleri bakanına konuyla ilgili bir rapor sunacak.