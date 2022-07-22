ABD beş ülkeden ithal soğuk haddelenmiş yassı ürünlere antidamping vergisi/telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve İngiltere’den ithal soğuk haddelenmiş yassı ürünlere uygulanan mevcut antidamping vergisinin ve telafi edici verginin kaldırılmasının öngörülebilir süre zarfında maddi kaybın devamına veya tekrarına yol açabileceğini belirledi. Ayrıca Brezilya’dan ithal soğuk haddelenmiş yassı ürünlere uygulanan aynı vergilerin kaldırılmasının ise öngörülebilir süre zarfında maddi kaybın devamına veya tekrarına yol açmayabileceğinde karar kılındı.
Komisyonun aldığı karar sonucunda, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve İngiltere’den ithal söz konusu ürünlere uygulanan vergilerin devam ettirilmesine, Brezilya’dan ithal ürünlere uygulanan mevcut vergilerin ise kaldırılmasına karar verildi.